Hrant Dink'in oğlu Arat Dink hakim karşısında

Hrant Dink'in oğlu Arat Dink 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atması sebebiyle hakim karşısına çıktı.

Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in oğlu Arat Dink hkakında "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle dava açıldı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Arat Dink hakim karşısına çıktı.

'MAHKEME HEYETİ ÇEKİLSİN' TALEBİ

OdaTV'nin haberine göre İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Arat Dink ve avukatları Fethiye Çetin ve Ümre Deniz Tuna katıldı. Arat Dink'in avukatları, daha önce 'Barış Bildirisi'ni imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin dosyalarına da bakıldığı gerekçesiyle ihsası rey yapıldığını belirterek mahkeme heyetinin çekilmesini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, çekilme yönündeki talebi yerinde olmadığı gerekçesiyle reddetti. Dink'in avukatlarının suçun maddi unsurlarının oluşmadığını belirterek derhal beraat talebi de reddedildi.

'BİLDİRİYLE İLGİLİ TEK PİŞMANLIĞIM…'

Savunması sorulan Arat Dink, pişman olmadığını belirterek "Bildiriyle ilgili tek pişmanlığım, bildirinin son paragrafındaki 'siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğiz' şeklindeki taahhüdümüzü yerine getirememektir" dedi.

Mahkeme heyeti, sonuçlanan benzer dosyalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını, bu nedenle AYM'nin kararının beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

'KENDİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM'

Arat Dink'in de aralarında bulunduğu 1128 kişi tarafından imzalanan "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi"yle ilgili konuşan Arat Dink, 18 Ocak 2016'da savcılığa dilekçe sunduğunu belirterek "Bildiriyi aynen tekrar ediyorum. Bu yüzden kendim hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılığa dilekçe vermek için geldim. Bu bildiri suç oluşturuyorsa benim hakkımda da işlem yapılmasını talep ediyorum" dedi.

İddianamede, Arat Dink'in 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.