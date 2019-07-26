Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

2007 yılında Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanıp ardından serbest bırakılan firari sanık Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı.

2007 yılında Hrant Dink’in katledilmesinin ardından tutuklanıp serbest bırakılan firari sanık Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı. Tuncay Uzundal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, 2007 yılında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Tuncay Uzundal’a daha sonrasında 15 yıl hapis cezası verilmişti. Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal’ın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında karar verilmişti. Kararda Erhan Tuncel’e 99,5 yıl, Ogün Samast’a 2,5 yıl, Yasin Hayal’e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti.

Tuncay Uzundal hakkında ise Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı.