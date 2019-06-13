Hrant Dink davasında yeni gelişme: Savcı dosyayı ayırmayı talep etti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9'unun dosyasının ayrılmasını istedi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın bugünkü duruşmasında, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9'unun dosyasının ayrılmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

TOPLANACAK DELİL KALMADI

Talebi sorulan Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmadığını belirtti.

Bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını talep eden savcı, dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini istedi.

Duruşma, sanık ve taraf avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.