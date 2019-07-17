Hrant Dink davasında karar çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Samast'ın cinayetin yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezasında indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.
Sanıklar, 2012 yılında hükme bağlanan ana davanın ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraat ederken, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, 2013 yılında sanıkların "silahlı terör örgütü" değil, "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi oldukları gerekçesiyle yeniden yargılanmalarına hükmetti.