Hollanda’dan 'haftasonu okulları' açıklaması: Türkiye’nin projesi rahatsız edici, kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin

Hollanda Başbakanı Rutte, AKP iktidarının yurtdışındaki gençlerin ‘Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için’ bazı Avrupa ülkelerinde açmaya hazırlandığı haftasonu okullarını rahatsız edici bulduklarını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte Hollanda'da da haftasonu okulları açmasını "rahatsız edici" bulduğunu, bu konudaki kaygılarını Ankara’ya ileteceklerini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre "İstenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini" belirten Rutte, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak, "Haftasonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.

Rutte'ye göre, bu okullar Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna dikkati çeken Başbakan, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini vurguladı.

Hollanda hükümeti, okullarda anti-demokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edileceğinin altını çiziyor. Ancak Hollanda hükümetinin, dil ve kültür eğitimine yönelik uygulamayı yasaklama hakkı yok.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaştığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türkleri kontrol altına almak istediğini savunuyor. Parti, Ankara'nın "Hollandalı Türkleri rahat bırakması ve Türklerin kendi kararlarını özgürce alabilmeleri" çağrısı yaptı.

Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi de (D66) Hollandalı Türklerin hangi okula gideceği ve kime oy vereceğine Ankara tarafından karar verilmesi rahatsız edici bulduğunu açıkladı.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Türkiye kökenli çocukların Hollanda toplum yapısının dışına çıkmaması için sıkı denetim istiyor.

‘ANKARA’NIN UZUN KOLUNUN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ’

Sosyalist Parti (SP) haftasonu okulları için "Ankara'nın uzun kolunun başka bir örneği ve istenmeyen bir durum" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise Türk okullarına asla izin verilmemesini talep ediyor.

Hollanda Meclisi de Türkiye'nin planını "endişe verici" buluyor.

ERDOĞAN: AVRUPALI TÜRKLER KENDİ DİL VE DİNLERİNİ KORUMAK ZORUNDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda oldukları" açıklamasının ardından Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından gündeme alınan haftasonu okulları, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

"Yurtdışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türkiye kökenli çocuklara haftada 5 saat ders verilecek.

Bunun 2 saatini Türkçe dersleri, 3 saatlik bölümünü de tarih, din ve sanat dersleri ile sosyal çalışmalar oluşturacak.