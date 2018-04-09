Hollanda uyardı: Türkiye'ye giderken telefon ve bilgisayarınızı boşaltın

Hollanda, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını siber güvenlik konusunda uyardı: Telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar izleniyor, bilgiler kopyalanıyor... İşte Hollanda'nın vatandaşlarına önerileri...

Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ı siber güvenlik konusunda riskli ülke ilan eden Hollanda, bu ülkelere gidecek vatandaşlarına sadece içinde kritik veri bulunmayan boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte’yle birlikte Çin’e gidecek 165 şirketle bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Hollanda hükümetinden bir kaynağa göre, bu önlemler sadece Çin’le sınırlı değil. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, “Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak”dedi.

Hollanda hükümetine göre Türkiye, Rusya, Çin ve İran’da akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izleniyor, içindeki bilgiler kopyalanabiliyor. Bu nedenle bu konuda ülkelere seyahat edeceklere, önemli bilgi içermeyen ve mümkünse boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE'YE GİDERKEN ALINACAK ÖNLEMLER

Bakanlığın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:

– Yanınıza ‘temiz’ bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

– Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

– Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

– Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

– Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

– Sabit diskinizin şifreleme yazılımı ile korunduğundan emin olun.

– Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

– Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

– Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

– Telefon konuşmaları ve Metin mesajları başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

– Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

– Güvenle kullanabilmeniz için, ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.