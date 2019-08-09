Holdingler tatlı kârlarını açıklıyor, işçiler krizde

Holdingler birbiri ardına kârlarını açıklıyor: Koç da Sabancı da 2019 yılının ilk yarısını kârlı geçirmişler. Toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin bütün taleplerini krizi bahane ederek reddeden holdinglerin krize rağmen tatlı kârlar elde etmeye devam ediyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin tüm taleplerini reddeden ve Yüksek Hakem Kurulu (YHK) desteğiyle istediği sözleşmeyi elde eden TÜPRAŞ’ın, yılın ilk 6 ayında 495 milyon lira net kâr açıklamasının ardından bağlı olduğu holding de toplam kârını açıkladı.

Tüpraş’ı elinde bulunduran Koç Holding, 2019 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 75 milyar TL gelir elde ederken, 2,2 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.

2019 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Dünyada ve Ülkemizde yaşanan dalgalı piyasa koşullarına rağmen yılın ilk yarısında çalışmalarımızı özveriyle sürdürdük. Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla yurt içindeki performansımızı koruduk. İhracatımız sayesinde Ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik” dedi. Holding CEO’su işçilere verilmeyen haklarından ise söz etmedi.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük holdinglerinden olan Sabancı Holding de krize rağmen önemli bir kâr oranına ulaştıklarını açıklamıştı. Sabancı Holding'in ikinci çeyrek net kârı 889.2 milyon lira olurken, holdingin hasılatı 4.8 milyar TL, finans sektörü faaliyetleri hasılatı ise 10.6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

'MEMLEKETTEN ALACAĞIMIZI ALDIK' POLİTİKASI

Sabancı Holding'in 'kriz' çığlıkları arasında kârlılığını sürdürmesi büyük ölçüde 2000'li yıllarda perakende ve iç pazara bağlı sektörlerdeki yatırımlarını elden çıkarması ya da küçültmesine bağlanıyor. Çimento ve Enerji sektörlerinden geride bıraktığımız dönemde alacağını alan Sabancılar, inşaattaki krize bağlı olarak sıkıntıya girebilecek gibi görünseler de hâlâ çok büyükler.

Koç'un kârlılığında ise uluslararası pazarda petrol fiyatları düşerken, iç pazarda hâlâ artabilmesi sayesinde oluşan TÜPRAŞ kârlılığı etkili görünüyor.

Her iki holding için kârlılığın temel nedeni ise belli: Kur artışı karşısında işçi maliyetlerinin artmaması, dış pazara yönelen sermayenin kârlılığına yarıyor.