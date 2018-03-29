Hızlı tren ihalesi iptal edildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, 250 kilometre hıza sahip YHT setinin 96 adet alımına ilişkin belirli istekliler arasında 5 Nisan'da yapılacak ihalede iptal yoluna gidildi.
''Sektörden gelen talep'' üzerine alınan karar çerçevesinde, şartnamede yapılacak değişikliğin ardından yeniden ihale ilanı yayımlanacak.
Bakanlık söz konusu taleplerin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Sanayi İşbirliği Programı'na ilişkin yönetmelik kapsamında 96 YHT setinin ön yeterlilik değerlendirmesine yönelik yeni ihale tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.