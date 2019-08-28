Hilal Kaplan'dan Davutoğlu'na: Konuşmazsan adam değilsin

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden alınmasından hemen önce yayımlanan Pelikan bildirisinin hazırlayıcılarından olan ve Davutoğlu'nun 'trol' sözleriyle hedef aldığı isimlerden olan Hilal Kaplan, Davutoğlu'na seslenerek, 'Konuşmazsan adam değilsin' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır" sözlerine Hilal Kaplan'dan yanıt geldi.

Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden alınmasından hemen önce yayımlanan Pelikan bildirisinin hazırlayıcılarından olan ve Davutoğlu'nun "trol" sözleriyle hedef aldığı isimlerden olan Hilal Kaplan, Davutoğlu'na yanıtında, "Kayyım atamalarına, Abdullah Gül ile birlikte aynı saat aynı dakikada tweet atarak karşı çıkan eski Başbakan, FETÖ tutuklusu Baransu'nun 'turbun büyüğü heybede' sözünü andırırcasına tehdit etmiş. Böyle diyen kişi bir de eski Başbakan olunca, bize de 'Konuşmazsan adam değilsin' demek kalıyor. Zira bu söz üzerine tüm PKK'lı ve FETÖ'cü hesaplar coştu; 'Çözüm sürecini Erdoğan bozdurdu' ile başlayıp 'Urfa'da uykusunda infaz edilen polisleri Erdoğan öldürttü'ye kadar varan saçmalıklarını boca ettiler. Herkesin yüzü kösele olmuş, isteyen güvenli evinden gün yüzüne de çıkabiliyor" ifadesini kullandı.