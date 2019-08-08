'Hilafet ilan edilince Suriye'ye gittim, aylık 200 dolar veriyorlardı...'

Kilis'te yakalanan Fransa vatandaşı üç kadın, IŞİD'e nasıl katıldıklarını ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Fransa ‘Kırmızı Bülten’le ararken Kilis’te yakalanan IŞİD üyesi 3 Fransız vatandaşı hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açıldı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Christine Allain ve gelinleri Jennyfer Clain ile Mayalen Duhart hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, üçü de sonradan Müslüman olan sanıklar, Suriye ile irtibatlarını şöyle anlattı:

Mayalen Duhart (36): “Doğma büyüme Fransız vatandaşıyım. İyi derecede Arapça konuştuğumdan dolayı Arapça tercüman eşliğinde ifade vermek istiyorum. Toulouse Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2004’te mezun oldum. 2006’da kendi imkânlarımla araştırdığım Müslümanlığı seçtim. Okul bittikten sonra okul arkadaşım Thomas Collange ile dini nikâhla 2006’da evlendim. Evlendikten sonra eşimin üvey kardeşi Kevin ile hep beraber Suriye’ye gittik ve Şam Üniversitesi’nde 6 ay kadar Arapça eğitimi aldık, Fransa’ya geri döndük. Ancak Kevin Suriye’den Mısır’a gitti. Eşim Fransa’da kısa süreli işlerde çalışıyordu. 2010’da sürekli yaşamak için Suriye’ye geçtik. 2011’e kadar Şam taraflarındaki Duma bölgesinde yaşadık. 2011’de iç savaş başlayınca Fransa’ya döndük. 2014 yılında Suriye’de hilafet ilan edilince İslâm’ı daha iyi yaşayabiliriz diye Suriye’ye bilerek geldik. Çünkü Fransa’da peçe takamıyorduk. Bulgaristan üzerinden dört çocuğumla birlikte Renault marka aracımızla Türkiye’ye giriş yaptık. Adana üzerinden Gaziantep’e geldik. Bir gün orada kaldıktan sonra yanımızdaki birçok insanlarla birlikte Suriye’ye geçtik.

IŞİD içerisinde savaşan çok sayıda Fransa vatandaşı vardı. IŞİD bana ve çocuklarıma aylık 200 dolar veriyordu. Sonra zamanla vermemeye başladılar. 2017’ye kadar Rakka’da yaşadık. PKK Rakka’ya girdiğinde ayrılmaya karar verdik. Rakka’dan Ebu Kemal’a geçtik. IŞİD ve YPG kendi aralarında anlaşmışlardı. PKK ziynet eşyası ve para karşılığında bizi kamyonlarla Cerablus’a götürdü. Bizi Cerablus’ta Özgür Suriye ordusu mensupları yakaladı.

Christine Allain (61): “Lise eğitiminden sonra şiddet gören çocuklar üzerine eğitim aldım. İlk eşimden olan oğlum Thomas, okulda felsefe eğitimi alırken İslam dinini tanımış ve Müslüman olmuştu. Bize İslam’ı anlatırdı. Bu yüzden Thomas’tan etkilendik ve 2002 yılında İslamiyet’i seçtik. Oğlum Thomas Fransa’da yaşarken herhangi bir İslami cemaat ile bağlantısı yoktu. 1986 doğumlu (oğlum) Kevin Gonot, İslam dinini iyi öğrenmek için (2006’da) Suriye’ye Arapça öğrenmeye gitmişti. Oradan da Mısır’a gitti. Kevin’in yönlendirmesiyle Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geçerek Gaziantep üzerinden içinde Fransızların ağırlıkta olduğu bir minibüsle sınırdan illegal olarak Suriye’ye, Cerablus’a geçtik. Eşim Staphane yaşlı olduğu için kısa bir süre askeri ve şeri eğitim verdiler. 15 Kasım 2015’te motosiklet ile giderken uçak bombalaması sonucu eşim hayatını kaybetti ve Rakka’da defnettik.”

Jennyfer Gavelle Clain (28): “Babam ben 8 yaşındayken annemi terk etmiş. Annemle birlikte 8 yaşındayken İslam dinini seçtik. Annem şimdi cezaevinde. 15 yaşıma geldiğimde, şimdiki eşim Kevin Gonot ile evlendim. 4 çocuğum oldu. Çocuklarım Fransa’da büyümesin diye Mısır’a gittik. Eşim Mısır’da Arapça eğitimi alıyordu. Fransa’da İslam’a uygun evlilik olmadığı için imam nikâhıyla evlendim. 5-6 yıldır Suriye’de bulunmaktayım. Hilafet Devleti’ne geçerken Türkiye’de fazla kalmadık. Dolayısıyla IŞİD ile ilgili herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşim Kevin, IŞİD'in hangi grubuna katılacağına dair bir türlü karar veremiyordu.”