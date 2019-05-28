Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliği teklifini kabul etmedi

Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na katılması için hayattaki tüm eski Meclis Başkan ve Başkanvekillerine teklif götürüldü. Bu isimlerden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in teklifi reddettiği bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin’e Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeliği teklif edildiği, Çetin’in teklifi reddettiği bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle oluşturulan kurula üyelik için hayatta olan tüm eski Meclis Başkanı ve Başkanvekillerine davet gönderildi.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre, bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi. 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in ise, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede kurulun amacı "millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi” olarak ifade edilmişti.

Çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemelerin Cumhurbaşkanı'nca belirleneceği kurula Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.

DAVUTOĞLU İDDİASI

Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan yazar Fehmi Koru, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için "Davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır” yorumunu yapmıştı.

