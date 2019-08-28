Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişi sayısı 11,1 milyona yükseldi

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir veya aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş öğrenci olmayan ve GSS kapsamında tescil edilen kişilerin sayısı 2017 yılında 9.8 milyon iken bu sayı 2019 yılı mayısında 11.1 milyona yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018’de toplam 15,7 milyar lira olan açığı bu yılın ilk beş ayında 20.2 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sayısı da giderek arttı. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir veya aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş öğrenci olmayan ve GSS kapsamında tescil edilen kişilerin sayısı 2017 yılında 9.8 milyon iken bu sayı 2019 yılı mayısında 11.1 milyona yükseldi.

SGK verilerine göre mutlak yoksul sayısı da 396 bin kişi arttı. Yani geliri asgari ücretin üçte birinden bile az olduğu için, genel sağlık sigortası (GSS) devlet tarafından ödenen kişi sayısı bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 400 bin kişi arttı.

Yine söz konusu verilere göre, yılın ilk beş ayında 518 bin 554 kişi sosyal güvenceden yoksun hale düştü, işini kaybetti.