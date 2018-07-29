Heybeliada'nın en değerli alanı Diyanet'e veriliyor!

Heybeliada'nın en değerli doğal sit ve kentsel bellek alanı Çam Limanı ve Sanatoryum, Diyanet Vakfı'na devrediliyor.

AKP şimdi de Heybeliada'nın en değerli alanlarından Çam Limanı ve Sanatoryum'u Diyanet Vakfı'na devrediliyor.

Adalar Savunması'nın paylaştığı bilgiye göre, Hazine, Milli Emlak ve Sağlık Sakanlığı mülkiyetindeki arazi ve binaların Diyanet Vakfı'na devdelmesi için yapılan hazırlıklar geçtiğimiz günlerde Koruma Kurulu gündemine geldi. Proje onaylanırsa Sanatoryum-Çam Limanı Adalar'ın sosyal ve kültürel yaşamından tamamen kopacak, çok önemli bir doğal sit ve kentsel bellek alanı nitelik değiştirecek...