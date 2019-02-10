'Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılabilir'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesinin ardından konuşan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, okulun yeniden açılabileceğini öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından konuşan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılabileceğini öne sürdü.

Yunanistan devlet haber ajansı AMNA’ya konuşan Bağış, 1971 yılından bu yana kapalı bulunan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yakında yeniden açılabileceğini açıkladı.

Okulun yeniden açılacağına ilişkin “işaret”in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düzenledikleri ortak basın toplantısında verildiğini belirten Bağış, “bu adım taraflar için kazan-kazan durumu oluşturacaktır” dedi.

ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback, Washington’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına destek verdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Çipras, İstanbul’da Heybeliada'daki Ruhban Okulu’nu ziyaret etmişti. Okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Çipras, Patrik Bartholomeos’la da görüşmüştü.