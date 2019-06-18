HES borusu patladı: 2 kişi suya kapıldı

Trabzon'da bir hidroelektrik santralinin borusunun patlaması sonucu oluşan selde 2 kişi kayboldu, 4 ev yıkıldı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen sel, Yeşilyurt Mahallesi’ni sular altında bıraktı. 2 kişinin kaybolduğu 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bölgede çalışmalara katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun ise dereye yuvarlandığı bildirildi.

Taşkın nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma

ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütmeye devam ediyor. Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye

takviye kurtarma birlikleri istendi.