Herkes parlatıyor ama... Temel Karamollaoğlu kimdir?

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu'na 24 Haziran seçimleri sürecinde sağdan, 'soldan' destek mesajları gelmeye devam ederken, Karamollaoğlu'nun gerici kimliğinin üzerinden ısrarla atlanıyor. Oysa Sivas Katliamı sırasında katliamcılara 'gazanız mübarek olsun' diyen bir isimden söz ediyoruz.

Saadet Partisi, Abdullah Gül girişimi boşa düşünce cumhurbaşkanı adayını bugün açıkladı.

Partinin adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu.

Tuhaf bir şekilde 24 Haziran gündemiyle birlikte "popülerleşen" ve "yumruk şov" haberiyle gündem olan Karamollaoğlu'nun kim olduğu ısrarla unutturulmak isteniyor.

Kısaca hatırlatalım...

Sivas Katliamı sırasında kentin belediye başkanıydı Refah Partili Temel Karamollaoğlu.

Katliam sırasında otelin önündeki gerici güruha "gazanız mübarek olsun" diyen de Karamollaoğlu'ydu.

Katliamın bir numaralı sanığı olan Cafer Erçakmak için "hiçbir suçu" yok diyen yine Karamollaoğlu'ydu.

Karamollaoğlu, katliamdan yıllar sonra bir televizyon programında, Sivas'ta yaşamını yitirenlerin "yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü" söylemiş ve "gazanız mübarek olsun" sözünün aslında "dil sürçmesi" olduğunu savunmuştu.