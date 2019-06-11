Herkes merak ediyordu 'Bu tweet kullanım dışıdır' ne anlama geliyor?

'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresi, Twitter’da son zamanlarda kullanıcıların oldukça dikkatini çeken bir uyarı. Özellikle binlerce kişinin takip ettiği Twitter hesaplarında, bu ibareyi çoğu tweetin altında görmek mümkün. Kullanım dışı tweetlerin sebebini çözmeye çalışan kullanıcılar, kendilerinin de yorum yaptığı hesapta görünüp görünmediğini merak ediyor. Bu konu, yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde sıkça yer alıyor. Peki, bu uyarı Twitter’ın sahte hesaplarla mücadele etmek için yaptığı bir uygulama mı?

Özellikle binlerce kişinin takip ettiği Twitter hesaplarında, bu ibareyi çoğu tweetin altında görmek mümkün. Kullanım dışı tweetlerin sebebini çözmeye çalışan kullanıcılar, kendilerinin de yorum yaptığı hesapta görünüp görünmediğini merak ediyor. Bu konu, yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde sıkça yer alıyor.

TRT Haber'den Gülçin Sarıkaya'nın haberine göre; kullanım dışı tweetlerin sebebini çözmeye çalışan kullanıcılar, kendilerinin de yorum yaptığı hesapta görünüp görünmediğini merak ediyor. Bu konu, yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde sıkça yer alıyor.

'BOT HESAPLARLA MI MÜCADELE EDİLİYOR'

Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren konuyla ilgili açıklamasında, atılan bir tweeti alıntılayarak yapılan yorumlarda bu ibarenin çıktığını belirtip, “Birincisi cevap verdikten sonra tweet silinmiş olabilir. Dolayısıyla bu tweet yorum dışıdır. İkincisi, Twitter ve diğer sosyal medya mecraları yalan haber, iftira, küfür ve kişisel tehditle ilgili çalışmalar yapıyor. Bunu şirketlerinin geleceği için yapmak zorundalar. Bununla ilgili ekip kuruyorlar. Bu ekiplerin manuel olarak bu tür uygunsuz içerikleri kullanım dışı yaptığı üzerinde de konuşuluyor. Ben bunun zamanla otomatik olarak yapılacağını düşünüyorum. Facebook yaptı, Twitter da bunu yapmak için çalışıyor. Onun denemeleri olabilir” dedi.

Ayrıca, tespit edilen bot hesapların askıya alınması da söz konusu. Twitter’da çok fazla olan bu hesapların askıya alındıktan sonra tweetlerinin kullanım dışı olma ihtimali var. Herkesin merak ettiği bu yeni gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

'SANALDA HUZUR SAĞLAMA'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise, Twitter’ın geçtiğimiz yılın bahar aylarında troll hesaplarla mücadele edeceğini açıkladığını belirtti. Hatta bunun için bir yapay zeka teknolojisinden faydalanacağını söyleyen Kırık, şöyle konuşuyor: Bu kullanıcıların bir kısmı ise anonim diye tabir ettiğimiz takma isimlerle Twitter’da var olan kullanıcılar. Bu durum bazen kişi hak ve özgürlüklerinin zarar görmesine, saldırgan davranışlara da sebebiyet veriyor. Bu tarz içeriklerin artık görüntülenmemesi uygulamanın bir nebze de olsa daha sakin ve kontrollü bir ortam halini almasına zemin hazırlayacak. Sahte hesapların önüne geçilebilecek.

Tweeti atan kullanıcı sizi engellemiş olabilir.

Siz, tweeti atan kullanıcıyı engellemiş olabilirsiniz.

Tweette, sizin engellediğiniz biri etiketlenmiş olabilir.

Tweeti atan kullanıcının hesabı gizli olabilir.

Bu üstte gördükleriniz açıkçası benim pek aklıma yatmadı. Hiçbirimizin o kadar engellediği insan yok, olsa bile hepsi aynı tweetin altında buluşmuş olamaz herhalde.

Twitter’ın algoritmasının artık sıkıntılı kelimeleri ve sahte haberleri otomatik olarak kaldırıyor olması. Ya da ülkelerin bazı kelimeleri Twitter’da yasaklı hale getirmesi.

Bir de son günlerde Twitter’daki kullanıcıların söylediği bir şey var. Söylenene göre Twitter’ın yeni uygulamasıyla artık telefon numarası ile doğrulama yapmayan hesaplar, takip etmedikleri ve edilmedikleri kişilerin tweetlerine yanıt verdiklerinde tweetleri diğer kullanıcılara gözükmeyecek. Troll hesaplara engel olmak için böyle bir uygulamaya başlandığı söyleniyor.