Herkes domates sandı, 'zehirli, yemeyin' uyarısı geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde patates ekilen alanda çıkan ve domates sanılan meyveye ilişkin Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü'nden 'zehirlidir' uyarısı geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşırırken, İlçe Tarım Müdürlüğü, "zehirlidir, yemeyin" uyarısında bulundu.

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır. Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez” ifadesini kullandı.