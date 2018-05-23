Her üç adaydan biri patron, bir liste hariç...

24 Haziran için partilerin ilettiği milletvekili listelerine göre her üç adaydan biri patron.

Partilerin milletvekilliği aday listeleri önceki gün açıklanırken, listelerde birçok patron yer aldı. Aday listesinde meslekleri gösteren partilere bakıldığında 600 adayın en az 3’te 1’inin patron olduğu görülüyor. Bugün mecliste yer alan partiler arasında aday listelerinde meslek belirten 2 parti AKP ve MHP oldu. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, AKP listesi incelendiğinde özel sektörden 247 kişinin yer aldığı görülüyor. Diyarbakır Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Ebubekir Bal ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Harun Karacan, kendilerine AKP milletvekili adayları arasında yer buldu. MÜSİAD’ın Ankara Kurumsal Ofisi’nde çalışan Onur Alp Başayar, AKP’nin Ankara 2’nci Bölge 11’inci sıradan adayı. CHP, Saadet ve HDP meslekleri belirtmedi. MHP aday listesi incelendiğinde ise 201 özel sektör temsilcisinin yer aldığı görülüyor. Bu kişiler arasında 25 kişi esnafken, 18 sanayici de yer alıyor. İyi Parti’de de 199 patron yer alıyor. PATRONSUZ LİSTE İÇİN Bu Düzen Değişmeli Platformu, patronların düzenine karşı mücadele edeceğini daha ilk günden ilan ederken, listenin tamamı emekçilerden oluştu. Platformun seçim bildirgesi ve adayları için: İLGİLİ HABER 'Böyle bir Türkiye ister misin?'