Her şey zemzem suyu gibi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hacdan dönenleri havaalanında çiçek ve gül suyuyla karşıladı. Belediye'nin sitesinde karşılama, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını alan hacı ve yakınları duygu dolu anlar yaşıyor' ifadesiyle paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ağustos ayı başından itibaren hacca gidip yurda dönenler için karşılama organizasyonları düzenledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirildiği duyurulan karşılamalarda yurda dönenlere belediye adına gülsuyu, çiçek ve ikramlar verildi.

İBB'nin sitesinde karşılama organizasyonu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamı ile karşılanan hacılar, karşılama organizasyonundan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini sunuyorlar" diye yer aldı.

Sitede hacı kafilelerini karşılama organizasyonlarının 14 Eylül'e kadar devam edeceği de belirtildi.