'Her şey çok güzel olacak' dedi, konseri iptal edildi

Şarkıcı Pamela'nın Malatya konserinin 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle iptal edildiği iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 23 Haziran seçimi öncesinde "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulunan şarkıcı Pamela'nın konserinin iptal edildiğini ileri sürdü.

Ağbaba, Malatya’da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin, bu mesaj nedeniyle son anda iptal edildiğini dile getirdi.

Ağbaba, "1 Temmuz'da afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" dedi.