Her seçimde 'CHP'nin adayı olacak' denilen CEO görevi bırakıyor

Seçimler öncesinde adı sık sık CHP'nin adayı olarak kulislerde dillendirilen Coca Cola CEO'su Muhtar Kent görevi bırakıyor.

CHP'nin parti dışı aday arayışlarında adı geçen isimlerden ABD'li gıda tekeli Coca Cola CEO'su Muhtar Kent görevi bırakıyor.

"40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" diyen Kent, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurgulayarak şunları söyledi: Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim. Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. 40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum"

CHP'de seçimler öncesinde özellikle İstanbul, Ankara gibi kritik belediyeler için ya işadamlarının ya sağcıların ismi geçiyor. Mart ayında yapılacak yerel seçimler için de eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve Muhtar Kent'in adı uzun süre gündemden düşmemişti.