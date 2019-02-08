Her olayda aynı taktik: Toplu öldürüyorlar, tek tek açıklıyorlar

Kartal’da önceki akşam çöken sekiz katlı binanın enkazında kaç kişinin olduğu hâlâ açıklanmadı. İki bakan bu bilgiye sahip olduklarını ancak açıklamayacaklarını söylerken, konuyla ilgili yayın yasağı getirilmesi AKP’nin toplu katliamlarda olayın boyutunu gizleme taktiğini devam ettirdiğini gösteriyor.

Yağmacı kâr kırsıyla her türlü denetimi, planlamayı, önlemi yok sayan AKP Türkiyesi’nde yaşanan katliamlara önceki gün Kartal’da çöken bina ile bir yenisi eklendi.

Üç katının kaçak olduğu ve alt katında bulunan konfeksiyon atölyesinin ruhsatsız olduğu açıklanan binanın enkazından dün gece itibariyle 11 kişinin cansız bedeninin çıktığı açıklandı. Yaralı sayısının da dün gece itibariyle 13 olduğu, yaralılardan 3’ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Önceki gün saat 16.00 sularında gerçekleşen olaydan 2 saat sonra RTÜK’ten yayın yasağı kararı geldi. Binanın enkazında kaç kişinin bulunduğu kamuoyuna özellikle duyurulmazken, olay yerine giden kayıp yakınlarına da yetkililer tarafından bir açıklama yapılmıyor.

BAKAN KURUM: BİLİYORUZ AMA GEREKSİZ SAYI VERMENİN KİMSEYE FAYDASI YOK

Yaralıların kaldırıldığı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dün giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalanların sayısını bildiklerini belirterek “Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gece, çöken binanın bulunduğu bölgede yaptığı açıklamada, enkazda kaç kişinin olduğuna dair ellerinde bir sayı olduğunu ancak açıklamayacaklarını söylemişti.

AKP’nin toplu katliamlarda olayın hemen ardından yayın yasağı getirerek ve ölü sayısını zamana yayarak açıklamasının tepkileri engellemek açısından bir taktik olarak kullanıldığı biliniyor.

Geçen yıl Temmuz ayında Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasında daha vagonların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılırken ve ilk yardım çevre köylerden gelenlerce yapılırken yetkililerin ilk işi yayın yasağı getirmek olmuştu.

AKP’nin yayın yasağı taktiğini uyguladığı diğer katliamlardan ilk akla gelen örneklerse şöyle: