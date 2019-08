Her gün binlerce otobüs yangın tehlikesi altında yollarda

Son günlerde peş peşe gelen otobüs yangını haberleri tartışmalara neden olurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Tekin, yangınların nedeninin araçların kullandıkları 10 numara madeni yağ olduğunu söyleyerek, tedbir alınması için çağrı yaptı.

Son günlerde peş peşe gelen otobüs yangını haberleri tartışmalara neden olurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gürsel Tekin, "Balıkesir’de resmen yüreğimiz yandı. 34 yolcunun bulunduğu otobüste biri bebek 5 kişi yanarak can verdi. Sonrasında, Manisa’da başka bir otobüs motor kısmından alev alarak yandı. Her biri bir katliama neden olabilecek binlerce 'bomba otobüs', her gün Türkiye yollarında dolaşmakta ve yetkililer de bu durumu sadece seyretmektedir" diye konuştu.

'10 NUMARA MADENİ YAĞ KULLANIMI ÖLÜME NEDEN OLUYOR'

Yangınların nedeninin araçların kullandıkları 10 numara madeni yağ olduğunu söyleyen ve tedbir alınması için çağrı yapan Tekin, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve hemen her kaleme gelen büyük fiyat artışları akaryakıt fiyatlarına da yansımaktadır. 10 numara yağ sorunu ve yol açtığı ölüm ve zararların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış ve denetimsizliktir. Bu yangınların sorumlusu, fiyatı 7 TL ye dayandığı için otobüsüne mazot yerine, 10 numara madeni yağ atmak zorunda bırakılan şoför değil, iktidarın kendisidir” diye konuştu.

Tekin’in şöyle konuştu;

'Ucuz diye sürücüler tarafından tercih edilen bu kalitesiz mazot-motorinin 'Parlama Noktası' denilen ve en az 55 derece olması gereken alevlenme noktası daha düşük olmakta, 20 ile 30 derece arasında olduğu durumlarda da yangınlara neden olmaktadır. 'Standartlara uygun motorin, yani mazot, normal olarak patlamaz yani yanmaz. Oysa bu ürün patlamaktadır. Bunun nedeni bu tip kalitesiz yakıtların düşük 'Parlama noktası'dır. Nitekim havaların ısınması ile birlikte, durup dururken, en küçük trafik kazalarında bile yangın çıkmakta ve çok sayıda kişinin yaralanmalarına-ölümlerine, maddi hasarlara neden olmaktadır. Her yıl basına yansıyan-yansımayan çok sayıda maddi-ölümlü-yaralamalı kazalara yol açan bu husus yetkililerin ilgisizlikleri ve belli bir çevrenin rantları uğruna yıllardır ülkemizin bir gerçeği olmuştur. 10 numara yağın dışında, yurt dışından denetimsiz olarak, kaçak olarak, sınır ticareti yoluyla da ülkemize mazot-motorin girişi ve bunların piyasada satışları sürdükçe bu tür kazaların önüne geçilemeyecektir"