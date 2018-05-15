'Her emekliye bin TL ikramiye verilmeyecek' haberlerine ilişkin açıklama

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, AKP'nin seçim vaadi olarak açıkladığı her emekliye bayram ikramiyesinin 1000 TL olmadığını iddia ederken, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran seçimlerine günler kala AKP'nin seçim paketinde yer alan emeklilere bayram ikramiyesi için yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Çıray, "Her emekliye dini bayramlarımızda 1000 TL verilecek vaadi de doğru çıkmadı. Çünkü 1000 TL maaş alanlara 300 TL, 1000-1500 alanlara 500, 1500-2000 TL alanlara 700, 2000 üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL verilecek" dedi.

Çıray'ın açıklamasının ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, iddiayı yalanlayarak herkese bin lira verileceğini söyledi.