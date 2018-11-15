'Her dönemin adamı olmak bukalemunluktur, Tayyip Bey'i çok severim...'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Orhan Gencebay, kendisine 'her dönemin adamı' denilmesine, 'Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz' yanıtını verdi. Gencebay, aynı açıklamasında, 'Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardı... Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim' ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ünlülerden olan Orhan Gencebay, "Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk olan Gencebay, her dönemin adamı sorusuna, "Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz" yanıtı verdi.

"Bizi yöneten iktidardır. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkımızdır. Halkıma olan saygımdan dolayı o iktidarı da severim. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsın. İktidarın görevini iyi yapması için bana düşen bir görev varsa ben de o görevi seve seve şerefle yaparım. Bunu herkes böyle düşünmeli. Bu bukalemunluk anlamına gelmez" diyen Gencebay, "Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardı. Hepsiyle de biz yakın görüşürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim şükranım var. Doğru olana, iyi hizmet verene boynum kıldan incedir. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu biliyorum. Dünya çapında harika şeyler yapıyor, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.