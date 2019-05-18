Her 4 gençten biri işsiz, 36 bin öğrenci tutuklu...

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün 19 Mayıs dolayısıyla açıkladığı rapora göre her 4 gençten biri işsiz. Son 7 yılda 1827 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ise 36 bini geçmiş durumda.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla rapor hazırladı.

Rapora göre, her dört gençten biri işsizken, son 7 yılda 1827 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda yer alan veriler şöyle:

İŞSİZLİK ZİRVE YAPTI

2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26,1’e yükseldi. Türkiye’de her 4 gençten 1’i işsiz. Geniş tanımlı genç işsizliği 2 milyona yaklaşmakta. AKP döneminde işsizlik oranları AKP öncesi döneme göre yaklaşık dört puan artmış halde. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı 10,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26 ile OECD ülkelerinin 2 katını aştı.

ÜNİVERSİTELİLER İŞSİZ

2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4’e yükseldi. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre büyük değişim gösteriyor. En çok sosyal hizmet, gazetecilik ve sanat bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. 2018 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’ü, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23,8’i ve sanat mezunlarının ise yüzde 17,8’i işsiz durumda. 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 19,1 olan gazeteci işsizliği yüzde 23,8’e yükselerek işsizlikte en fazla artış gösteren bölüm oldu.

YAKLAŞIK 2 MİLYON GENÇ KAYITDIŞI ÇALIŞTIRILIYOR

Rapora göre, Türkiye’de gençlik bir taraftan işsizlik diğer taraftan ise güvencesizlik kıskacında. 4 gençten 1’i işsizlikle boğuşurken, çalışan gençler ise çalışma koşullarının güvencesizliği ile sıkışmış haldeler. Çalışan gençlerin 1 milyon 800 bini kayıtdışı istihdam ediliyor.

KYK BORÇLARI

Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençler hayata borçla başlıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını alıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı öğrenciler burs alırken bazı öğrenciler öğrenim kredisi alıyorlar. Burs ödenen öğrenci sayısı tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile değil. Şu anda Türkiye’de öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrenci ve 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borç var.

İŞ CİNAYETLERİ

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Sadece son 7 yılda 1827 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2012 yılında 164 genç iş cinayetlerine kurban giderken, 2018 yılında bu sayı 285’e çıktı. Ayrıca işsizliğe bağlı genç intiharları da hızla artıyor. Sadece son 1 yılda, ataması yapılmadığı gerekçesiyle 12 öğretmen adayı hayatına son verdi.

10 ÖĞRENCİDEN SADECE BİRİNE DEVLET YURDU

Türkiye’de üniversite sayısı 200’ü, öğrenci sayısı ise 7,5 milyonu geçmiş halde. Öğrenci ve üniversite sayıları hızla arttırılırken, barınma imkanı aynı oranda artmıyor. KYK yurtlarının öğrenci kapasitesi 700 bin, mevcut devlet yurdu imkanı, öğrencilerin sadece 10’da birine yetecek kadar.

36 BİN ÖĞRENCİ TUTUKLU

Adalet Bakanlığının verilerine göre, herhangi bir öğrenim kurumunda okurken tutuklanarak cezaevinde tutulan öğrencilerin sayısı 2 bin 593. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2016 yılı sonu itibariyle toplam tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ise 36 bin 33. Bu öğrenciler en temel haklarından biri olan eğitim hakkından yararlanamıyorlar.