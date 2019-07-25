Hepsi piyasaya salınacaktı: En büyük dolar operasyonu sergilendi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 milyar 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmişti.

Cemaat üyeliği iddiasıyla polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D., E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı.

Operasyonda ele geçen 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.