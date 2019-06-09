Hepsi patronların uçağına biniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği 'özel uçak' tartışmalarının ardından Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kullandığı uçaklar tartışma konusu oldu. İmamoğlu'nun Koç Holding'e ait kiralanabilir bir uçak ile Trabzon'a, Binali Yıldırım'ın ise Çalık Holding'e ait özel bir uçak ile Diyarbakır'a seçim turuna çıktığı anlaşıldı. Koç Holding'ten yapılan açıklama ile İmamoğlu için kiralamanın bedelli olduğu söylendi, Çalık henüz açıklama yapmış değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda kullandığı uçağın Koç Holding'e ait olduğunu açıklamasının ardından gözler adayların kullandığı özel uçaklara çevrildi.

Soylu'nun İmamoğlu'na "özel tahsis edildiğini" öne sürdüğü TC-RMK kuyruk tescilli Falcon 8X tipi özel jet, Koç Holding'e bağlı Set Air'in filosunda bulunan kiralanabilir uçaklar arasında yer alıyor. Uçuş takvimine açık biçimde erişilebilen uçağın önceki hafta gerçekleştirdiği 6 yurtiçi uçuşun ardından 4 Haziran tarihinde İstanbul'dan Trabzon'a tek yönlü hareket ettiği görülüyor. Nitekim Koç Holding'ten yapılan açıklama da bir kiralamanın olduğu şeklinde.

TC-RMK kuyruk tescilli jetin 2017 yılında eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yaptığı Kars ziyaretinde de kullanıldığı görülüyor.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın perşembe günü seçim turu kapsamında Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyarette kullandığı uçağın ise Çalık Holding'e ait olduğu ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir dönem CEO'luğunu üstlendiği ve AKP döneminde elde ettiği yüksek kârlar ile bilinen Çalık Holding'e ait TC-CLH tescilli Challener 605 tipi özel jetin ise uçuş takvimine erişilemiyor. Uçağın Çalık Holding'e ait olduğu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2015 yılında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir ziyaretin haberinde geçiyor.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal'ın gündeme getirdiği iddiaya göre Yıldırım'ın kullandığı TC-CLH tescil kodlu uçak, "FETÖ" firarisi Faruk Bayındır’ın havacılık şirketi TARKİM’in hangarındaydı. 15 Temmuz sonrasında ise TARKİM’in hangarına, dolayısıyla içindeki uçaklara el konularak mühürlendi.