Hem vekil hem patron: Ağar'ın oğlunun 15 şirkette kaydı var

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın AKP'den vekil seçilen oğlu Tolga Ağar'ın bir yandan patron olarak ticari faaliyetlerini yürüttüğü, diğer yandan parlamentoda yasama faaliyetine katıldığı ortaya çıktı.

Kan bağı kriteri öne çıkarılarak yapılan üst düzey atamalara ve iktidar temsilcilerinin yakınlarının iş dünyasındaki “başarı hikayelerine” her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

AKP’li Cemal Öztürk’ün kardeşinin İller Bankası genel müdür yardımcılığına atanması, oğlu Kemal Haydar Öztürk’ün de THY’deki üst düzey görevine ek olarak beş şirkette yöneticilik yaptığının ortaya çıkmasının ardından, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın milletvekili oğlu Tolga Ağar’ın bir yandan bazıları babası ile ortak şirketlerini yönettiği, diğer yandan da yasama faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktı.

OĞUL AĞAR'IN İŞ YAŞAMI

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarında oğul Ağar’ın 15 kaydı bulunuyor. Ağar’ın bunlardan bazılarında eski ortak, bazılarında ortak, bazılarında yönetim kurulu üyesi olduğu görülüyor. İki şirkette ise “tasfiye halinde” notu yer alıyor.

Ağar’ın iş yaşamının detayları şöyle:

Yalıkavak Marina: Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un satın aldığı Bodrum Yalıkavak Marina; Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından işletiliyor.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunun; Ağar Meclis’e girdikten sonra, 27 Eylül 2018’de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar’ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor.

Bir tek Marina değil: Baba-oğul Ağar’lar Mag Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.’yi de birlikte yönetiyorlar. İTO kayıtlarında baba Ağar Yönetim Kurulu başkanı, oğlu Ağar ise Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde Temmuz 2017’den bu yana kaydı yok.

Baba-oğul Ağar’lar Mag Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.’yi de birlikte yönetiyorlar. İTO kayıtlarında baba Ağar Yönetim Kurulu başkanı, oğlu Ağar ise Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde Temmuz 2017’den bu yana kaydı yok. 2021’e kadar yönetimde: Oğul Ağar, Esteticium şirketinin de yönetimi kurulu üyesi. Şirketin Ağustos 2018’deki yönetim kurulu toplantısında, Ağustos 2021’e kadar yönetim kurulu üyesi seçildi. İTO kayıtlarına göre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Oğul Ağar, Esteticium şirketinin de yönetimi kurulu üyesi. Şirketin Ağustos 2018’deki yönetim kurulu toplantısında, Ağustos 2021’e kadar yönetim kurulu üyesi seçildi. İTO kayıtlarına göre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Tek ortaklı şirket: Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri AŞ’nin de ortağı. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde Mayıs 2017’den bu yana kaydı bulunmuyor. Ağar, 7 Mayıs 2018’den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A,Ş’nin tek pay sahibi. Ağar, EMA Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin Ekim 2018’deki yönetim kurulu toplantısında, 2021’e kadar yönetim kurulu üyesi oldu.

ŞİRKET KAYITLARI GİZLİ

Ağar’ın şirket bilgileri TBMM’nin internet sitesindeki özgeçmişinde yer almıyor. Ağar’ın, Marinalar Komitesi Başkan Yardımcılığı, Hong Kong Türk İşadamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği bilgilerine yer veriliyor.

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