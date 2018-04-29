Hem İbrahim Tatlıses hem de Erdoğan'dan yalanlar: Tarihleri tutturamadılar

AKP'den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses'in mitingde söylediği yalan sosyal medyanın bir numaralı gündemlerinden biri oldu.

AKP'den daha önce üç kez milletvekili aday adayı olan ancak üçünde de reddedilen İbrahim Tatlıses, son olarak İzmir'den adaylık başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından dün Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" diyerek anısını anlattı.

Ancak İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Oysa ki Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitingde, “İzmir’de doğru dürüst havalimanı yoktu, biz geldik Adnan Menderes Hava limanını yaptık” dedi.

Ancak Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında açılmıştı.