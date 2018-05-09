Hekimlerden sonra hakimlere de performans sistemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, davaların çok uzun sürdüğünü belirtirken bundan sonra davacıların eline bir tarih verileceğini ve hakimlerin bu takvime uyması gerekeceğini aktardı. Gül, davaların sonuçlandırma sürecinin hakimlerin performansına da yansıyacağını aktardı.

Türkiye'de hekimlerin yakındığı performans sistemi şimdi de hakimlere uygulanacak. Milliyet'ten Serpil Çevikcan, "Erdoğan iddialı, Kılıçdaroğlu memnun" başlıklı köşe yazısında Adalet Bakanı Gül ile yaptığı konuşmayı aktardı. Yazının ilgili kısmı şöyle: Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı manifestodaki 'adalet' vurgusunun altını çizen Gül, bu vurgunun altyapısına ilişkin şu dikkati çeken ifadeleri kullandı: “Davaların sonuçlandırılmasını hızlandıracağız. Vatandaşın eline bir tarih vereceğiz. Bilecek ki 6 ay sonra davası sonuçlanacak. Hakim de savcı da ona göre çalışacak. Vatandaş kamu kuruluşlarıyla davalı. Kamu kuruluşları arasındaki yazışmalar, ihtilaflar bir türlü bitmiyor. Getireceğimiz sistemde kamu kuruluşları kendi aralarında ihtilaflarını çözecekler, vatandaşı mağdur etmeyecekler. Bu davaların sonuçlandırma sürecine uyum da hakimin performansına yansıyacak.” Gül, arabuluculuk kurumunun daha etkin çalışacağını söyledi. Yargıya yönelik bir eylem planı hazırlandığının işaretini verdi.