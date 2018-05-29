HDP'nin yüksek oy aldığı sandıklar AKP'li köylere taşındı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, YSK’nin aldığı sandık birleştirme ve taşıma kararlarına ilişkin, 'HDP’nin yüzde 70-80 oy aldığı köylerle ilgili taşıma kararı alındı, sandıkların taşındığı köylerde de AKP’nin yüzde 70- 80 oy aldığı görülüyor' dedi.

YSK'nın 144 bin seçmeni etkileyecek sandık taşıma kararına ilişkin HDP'den açıklama geldi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “HDP’nin yüzde 70-80 oy aldığı köylerle ilgili taşıma kararı alındı, sandıkların taşındığı köylerde de AKP’nin yüzde 70- 80 oy aldığı görülüyor. YSK’nin 144 bin seçmeni etkileyen sandık taşıma kararı, seçimin sonucunu belirleyecek ciddi bir sayısal niteliği etkiliyor. Birkaç bin seçmenle hangi milletvekilinin seçileceğinin belli olduğu bölgelerde, 144 bin seçmenin hak gaspına maruz kalacağı çok açıktır. Bu seçmen iradesinin tanınmamasıdır” diye konuştu.