HDP'nin yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi!

HDP'nin 295 oy farkla kaybettiği Tatvan ilçesi için yaptığı olağanüstü itiraz YSK tarafından reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 295 oyla kaybettiği Bitlis’in Tatvan ilçesinde seçimlerin iptali ve yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP İl Eşbaşkanı Mehmet Şirin Gücüm tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itirazda, 4 ayrı adreste 888 seçmenin kaydının bulunmasının “Hayatın olağan akışına aykırı olduğu” belirtildi. İtirazı değerlendiren YSK, reddetti.



Olağanüstü itirazın reddedilmesinin gerekçesinin 2 gün içinde YSK tarafından HDP'li yetkililere iletileceği belirtildi.