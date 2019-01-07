HDP'nin üst düzey yöneticilerine tehdit mesajı: 'Çember daralıyor...'

HDP'nin üst düzey yöneticilerinin tamamına tehdit maili gönderildi. HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Ayşe Acar Başaran, 'Bir parti üyemizin tırnağı dahi kanarsa bunun sorumlusu AKP'dir' dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) milletvekilleri, belediye başkan adaylarına, merkez yürütme kurulu üyeleri ve parti meclisi üyelerine 3 Ocak’ta tehdit mailleri gönderildi.

“İntikam Timi” imzalı gönderilen maillerde, "Bu ülke sahipsiz değildir", "Son bir defa uyarıyoruz aksi takdirde olacaklardan sorumlu değiliz", "Her şeyin bedeli ağır olacak bunu unutmayın", "Her şeyden öte geçmişin hesabını soracağız! O kazdığınız hendeklere gömeceğiz sizleri, çember daralıyor" gibi ifadelerinin yanı sıra küfür ve hakaretler içeren ifadeler kullanıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, üst düzey parti yöneticilerine kadar maillerin gelmesi sonrası HDP'nin hukuk komisyonu yasal işlem başlatmak amacıyla harekete geçti. Konuya ilişkin bilgi veren HDP Hukuk Komisyonu Üyesi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, her seçim dönemide iktidar tarafından hedefe konulduklarını belirterek, "Bir parti üyemizin tırnağı dahi kanarsa bunun sorumlusu AKP'dir" dedi.

