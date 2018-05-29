HDP'nin seçim standı polis tarafından engellendi

HDP’nin Van’da stant kurmak istediği Dabbaoğlu Parkı'nın etrafını abluka altına alan polis, 'Çevik Kuvvet ekipleri yerleşecek" gerekçesiyle HDP standına izin vermedi.

Seçimlere sayılı günler kala HDP'nin Van'daki seçim standı polisler tarafından engellendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP'nin Van'da stant kurmak istediği Dabbaoğlu Parkı'nın yanındaki Van kedisi heykelinin yanında bulunan alan, sabah saatlerinde polis tarafından kapatıldı. Standın kurulduğu alanın çevresini demir bariyerlerle kapatan polis, "Valilik emriyle oraya çevik kuvvet ekipleri yerleşecek" gerekçesiyle standın açılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İki çevik kuvvet otobüsü, bir polis minibüsü ve bir TOMA ile alanı abluka altına alan polis, kurulması için hazırlık yapılan standı da toplatarak partilileri alandan çıkardı.

HDP, birçok kez aynı noktaya stant kurduklarını belirterek, yapılan uygulamanın HDP'nin seçim çalışmalarını engellemeye dönük olduğunu açıkladı.