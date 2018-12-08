HDP'nin seçim politikası: Bölgede ulusal birlik, batıda Gezi ruhu

HDP eş genel başkan yardımcısı Alican Önlü, yerel seçimlere bölgede ulusal birlik, batıda ise Gezi ruhunu birleştirerek hazırlandıklarını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Alican Önlü, bölgede ulusal birlik, batıda ise Gezi ruhunu birleştirerek yerel seçimlere hazırlandıklarını açıkladı.

Önlü, bölgede kayyumların elinde olan belediyeleri geri almayı hedeflediklerini söyledi. Bölgede ulusal birlik ruhunun yaratıldığını ifade eden Önlü, HÜDA-PAR dışında neredeyse tüm partilerle kayyumlara karşı mücadele konusunda ortaklaştıklarını belirtti.

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre batıda Gezi ruhunu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Önlü, Gezi direnişinin bir toplumsal hareket olduğunu hatırlattı. Önlü, “HDP fikriyatı zaten Gezi ruhudur” dedi ve şöyle devam etti: “İttifak deyince akla CHP geliyor. Öyle değil. Biz tüm toplumsal kesimlerle ittifaktan bahsediyoruz. AKP-MHP faşizmine karşı ilkeler çerçevesinde tüm toplumsal kesimlerle ortak mücadeleden bahsediyoruz.”

Önlü, Gezi ruhunun yayılmaya çalışılan umutsuzluğun da önüne dikileceğini söyledi.

Belediye başkan adayları konusunda AKP-MHP’ye mevzi kaybettirmek için toplum ne istiyorsa buna hazır olduklarını dile getiren Önlü, siyasi partilerle ittifak yapabileceklerini belirterek, "Ama ilkeler vardır, ilkeler için de önce muhatap alırsınız" dedi.

CHP’YE UYARI: BİZİ HESABA KATMADAN ADAY ÇIKARAMAZLAR

Önlü, isim vermeden CHP’ye uyarılarda bulundu, “Mesela İstanbul… Nasıl olsa bize destek verirler diye düşünmesinler. Bizi hesaba katmadan aday çıkaramazlar” dedi. Önlü, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, diğer halklar ve inançların hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Önlü, Gezi ve ulusal birlik ruhunu birleştirerek faşizme karşı mücadele edeceklerini ifade etti. Önlü, bu mücadelenin tecrite, Gezi’ye yönelik saldırılara, barış sürecinin cezalandırılmasına da bir cevap olacağını sözlerine ekledi.