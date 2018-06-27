HDP'nin oyları Vatan Partisi'ne yazıldı, HDP itiraz etti

HDP, Diyarbakır’daki 4 sandıkta, HDP'ye verilmiş ancak Vatan Partisi'ne yazılmış 522 oy için itirazda bulundu.

HDP Diyarbakır seçim Bilgi İşlem Merkezi, seçimlerde sandık başında görevlendirdikleri partililerin elindeki ıslak imzalar ile seçim YSK'nın sistemine aktarılan veriler arasında yaptığı karşılaştırmada, Kayapınar, Sur ve Çermik ilçelerinde 4 ayrı sandıkta, HDP'ye verilmiş ancak parti oylarına yansımamış toplam 522 oy tespit etti.

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi sorumlularından Edip Binbir, 522 oyun Vatan Partisi'ne yazılmasına karşı İl seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.