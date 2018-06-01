HDP'nin oy oranına ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün kendilerine ulaşan anketin sonucunu açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz" diyen Temelli, "Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Erken seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yapmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz önünde sonunda bu barajı yıkacağız" ifadelerini kullandı.