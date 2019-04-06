HDP'nin 'Muş'ta oylar yeniden sayılsın' talebine ret

HDP, Muş'ta oyların yeniden sayılmasını talep etti. Muş İl Seçim Kurulu talebi reddetti.

HDP’nin Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Sakık, partisinin Muş ve Malazgirt'e oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuruyu Muş İl Seçim Kurulu'nun reddettiğini duyurdu. Sakık, YSK’ye başvuracaklarını söyledi.

HDP’nin Muş Adayı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından, “İstanbul başta olmak üzere AKP-MHP’nin kaybettiği bir çok ilde sudan sebeplerle itirazlar kabul edildi. Bizim çok haklı gerekçelerimiz ve itirazımız ise İl seçim kurulu tarafından ikinci kez reddedildi. Çifte standartlar şaibeli seçimi daha da gayrı meşru kılıyor. Son merci YSK” açıklamasını yaptı.

Muş'ta resmi olmayan sonuçlara göre AKP yüzde 34,76 ile birinci gelirken ikinci HDP'nin oy oranı yüzde 33,59. AKP'nin belediye başkan adayı Feyat Asya ile HDP adayı Sırrı Sakık arasındaki oy farkı sadece 538. Muş'ta yaklaşık 2 bin 500 oy da geçersiz sayılmıştı.

Malazgirt ilçesinde ise AKP ile HDP arasında üç oy fark bulunuyor.