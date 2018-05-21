HDP'nin milletvekili adayları belli oldu

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylık listesi kesinleşti. Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü aday olmazken, Demokratik İslam Kongresi üyesi Nurettin Turgay ve Hüda Kaya bu seçimde milletvekili adayı olarak gösterildi. HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun ise aday olmayacağı öğrenildi.

HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli oldu.

ANF'de yer alan habere göre, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen yeniden Kars’tan aday oldu. Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş ise Van’dan aday.

Garo Paylan, bu dönem seçim bölgesi olan İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterilirken, Mithat Sancar, yeniden Mardin’den aday oldu.

Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya’dan aday gösterildi. Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik Mardin’den milletvekili adayı oldu.

Feleknas Uca ise bu seçimde Batman’dan aday.

HÜDA KAYA VE NURETTİN TURGAY ADAY

Hüda Kaya yeniden İstanbul’dan aday olurken, Demokratik İslam Kongresi (DİK) Üyesi ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği de yapan Prof. Dr. Nurettin Turgay da İzmir’den aday.

Adaylık için ismi geçenlerin başında olan ve 101 gündür tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK’nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş’tan aday gösterilecek.

Ahmet Şık İstanbul 2’nci Bölgeden aday gösterilirken, Tayyip Temel de Van’dan aday gösterildi.

ÖCALAN AİLESİNDEN İKİ İSİM ADAY

Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen 2 isim de HDP listesinden aday gösterildi. Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de aday gösterildi. Günay Mardin’den, Çiçek ise Van’dan aday gösterildi.

Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve eski HDP Mardin İl Eş Başkanı Ömer Öcalan da Urfa’dan aday gösterilecek.

OYA ERSOY VE RIDVAN TURAN DA ADAY OLDU

TİP Kurucu Meclisi'nde yer aldığı belirtilen oyuncu Barış Atay Hatay’dan, uzun bir süre Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde de HDP’den seçilen Rıdvan Turan Mersin’den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz, TİP'ten Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı’nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy İstanbul’dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları İzmir’den aday gösterildi.

İmam Taşçıer de yeniden Diyarbakır'dan aday gösterildi. DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk yeniden Ağrı’dan aday gösterilirken, tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven de Hakkari’den aday gösterildi. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin da Urfa’dan aday gösterildi.

KERESTECİOĞLU YENİDEN ADAY

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’dan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı’dan aday gösterildi. HDP’nin önceki dönem eş genel başkanlığını yapan Serpil Kemalbay İzmir’den aday gösterildi.

Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Veli Saçılık’ın da Ankara’dan aday gösterileceği öğrenildi.

Ferhat Tunç ise Aydın’dan aday gösterildi.

KHK ile ihraç edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli’den, ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul’dan aday gösterildi.

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP İmralı Heyeti Üyesi İdris Baluken, bu kez Batman’dan aday gösterildi.