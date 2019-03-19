HDP'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na desteğine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, ‘Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir’ açıklaması konusunda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Herkesin oyuna talibiz; ben niye miting yapıyorum? Sezai Temelli'nin kendi görüşüdür. Bilemeyiz biz onu. Ben kalkıp da bir siyasi lidere, ya da bir siyasi genel başkana şöyle, böyle konuş deme yetkisine sahip değilim. Ama biz sandıkta ittifak dedik, herkesin oyuna talibiz. Ekrem İmamoğlu, İsmail Ok, Mansur Yavaş da talip... Bunlar niye çaba harcıyorlar oylarını artırmak için. Biz en çok da AK Partili vatandaşların oylarına talibiz. Onların ciddi bir oyu var ve rahatsızlıkları var bunların. Neden AK Partili kardeşlerime diyorum, oturup bir vicdan muhasebesi diye. Bunun için. Herkesin oyuna talibiz biz. Kim oy verirse teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, üç büyük ili kazanmaları durumunda siyasetin yön değiştirip değiştirmeyeceği şeklindeki soruyu ise, "Hayır. Nasıl olsa normal seçimler 4,5 yıl sonra. Bu yerel seçimleri aldığımız zaman, daha fazla büyük kenti aldığımız zaman şunu halk daha yakından görecektir. Bir kentin sorunları akılcı yöntemlerle nasıl ve kimler tarafından çözülür? Bunu çok daha net toplumun önüne koymuş olacağız" diyerek yanıtladı..

Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonrası erken seçimin gündeme gelmeyeceğini de dile getirdi.