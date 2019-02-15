HDP'nin Leyla Güven eylemine yasak: Bir vekil yaralandı

HDP'li vekil Leyla Güven'in 'Öcalan'a tecridin kaldırılması' talebiyle başlattığı açlık grevi bugün 100. gününe girerken, HDP'nin yapacağı destek eylemi polis tarafından engellendi. Güven'in evine giden yollara polis barikatı konulurken, HDP'li vekilleri taşıyan araçlar ablukaya alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in polisler tarafından itilerek yere düşürüldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

"Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması" talebiyle 100 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için bölgedeki 15 farklı kentten Diyarbakır’a doğru yürüyüşe geçen HDP milletvekilleri kente vardı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, evinin önünde yapılacak açıklama ile sonlandırılması planalanan yürüyüş öncesi Leyla Güven'in merkez Bağlar ilçesinde bulunan evine giden yollar, dün akşam saatlerinde bariyerle kapatıldı. Çevre illerden yapılan polis takviyesi ile yine HDP ve DBP binalar ile kentin birçok noktasına polisler ve TOMA araçları konumlandırıldı.



Yine milletvekillerinin partililerce karşılandığı 500 Evler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 450 Evler ve İlçe Otogarı kavşakları da polis tarafından ablukaya alındı.



Leyla Güven’in evine doğru yürümeye hazırlandıkları sırada HDP’lilerin yanına gelen polis amirleri, Diyarbakır Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, polis amirine yürüyüşün yasal olarak engellenemeyeceğini, engellenmesi halinde anayasal suç işleneceği yanıtı verdi.



Yaşanan tartışmalar üzerine polis yetkilileri Leyla Güven’in evine ancak araçlarla gidilmesi durumunda izin vereceklerini söyledi.



450 Evler Kavşağı’ndan Kayapınar ilçesinde özel bir hastanenin önüne geçen bir grup HDP milletvekili, burada polislerce ablukaya alındı. Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in polisler tarafından itilerek yere düşürüldüğü ve yaralandığı öğrenildi. Aydeniz, burada bir tekerlekli sandalyeye konularak hastaneye kaldırılırken, Aydaniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



