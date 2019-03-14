HDP'nin Kürtçe afişini yanlış çeviren mahkeme toplatma kararı verdi

HDP'nin 'Li Dijî Şer Aşitî' (Savaşa karşı barış) yazılı afişini, 'Savaştan sonra barış bizimdir' şeklinde çeviren mahkeme toplatma kararı verdi.

HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesi bilboardlara astığı "Li Dijî Şer Aşitî" (Savaşa karşı barış) içerikli afiş, Urfa'da yanlış çeviri sonucu verilen mahkeme kararı ile toplatıldı.



Urfa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine “Savaşa karşı barış” anlamına gelen "Li Dijî Şer Aşitî" afişinin "Savaştan sonra barış bizimdir" şeklinde çevirerek, TMK'nin 7'nci maddesinin ihlal edildiğini bu nedenle kent genelinde asılı olan afişlere el konulması kararı verdi.

Hakimliğin kararı ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, gece polis tarafından söküldü.



