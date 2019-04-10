HDP’nin farkla kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar hâlâ verilmedi

HDP'nin farkla kazandığı il ve ilçelerde, herhangi bir itiraz da olmamasına rağmen mazbatalar halen verilmiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP’nin farkla kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar halen verilmedi.

YSK verilerine göre HDP adayları Diyarbakır’da 248 bin 938, Mardin’de 65 bin 794, Van’daysa 64 bin 455 oy farkla kazandı. Bu illerdeki geçersiz oyların tümü rakip adaylara gitse dahi sonuçlar değişmiyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır ve Van’da belediye eş başkanları YSK’ye giderek dilekçe verdi. Mardin’de ise büyükşehir belediyesi eş başkanı seçilen Ahmet Türk’ün avukatları il seçim kuruluna giderek mazbatayı talep etti.

YSK’nin uygulamaya gerekçe olarak bu illerde ve ilçelerinde AKP’li yetkililerin seçim kurullarına yaptığı itirazları gösterdiği belirtildi.

Bugüne kadar mazbatasını alan HDP’li belediyeler şunlar: