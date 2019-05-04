HDP'nin Diyarbakır il binasına polis ablukası!

Polis, HDP Diyarbakır il örgütünde yapılacak açlık grevleri ile ilgili basın açıklamasını engellemek için binaya giriş ve çıkışları kapattı. Polisler, milletvekillerinin de bulunduğu binadan dışarı çıkılmasına izin vermiyor.

Diyarbakır'da polis, HDP il binasını abluka altına aldı. Bazı milletvekillerinin de bulunduğu binada giriş-çıkışlara izin verilmediği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bugün saat 11.00'de HDP Diyarbakır il örgütü binasının giriş ve çıkışları polis kalkanlarıyla kapatıldı. Binanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının nedeni, "açlık grevleri ile ilgili yapılacak basın açıklamasını engellemek" olarak belirtildi.

Binanın içindeki HDP'lilerin polisle tartıştığı ve bazı HDP'lilerin de "direne direne kazanacağız" sloganlarıyla duruma tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında.