HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu

HDP, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 20 ilde daha adaylarının açıkladı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, aday listesi şöyle:
Diyarbakır
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı
Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu
Hazro: Gülistan Ekti / Ahmet Çevik
Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay
Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin
Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören
Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya
Hani: Cemal Satı
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul
Van
Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
Tuşba: Ayşe Minaz / Yılmaz Berki
Muradiye: Leyla Balkan / Yılmaz Şalan
Erciş: Yıldız Çetin / Mahmut Pala
Saray: Caziye Duman / Şahabettin Bilmez
Bahçesaray: Gülistan Önver / Garip Aykut
İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtha
Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç
Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Demir
Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar
Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
Mardin
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk – Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran
Artuklu: Nurettin Turgay /
Dargeçit: Mevlüde Çelebi / Ahmet İnci
Mazıdağı: Nalan Özaydın / İbrahim Çoko
Midyat: Rezan Tasman / Osman Demirci
Kars
Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
Digor: Guljin Kaya / Mustafa Özyağcı
Kağızman: Çiğdem Özlü / Memet Alkan
Pazarcık: Münevver Subaşı / Ebubekir Erkmen
Sarıkamış: Zeynep Çelik / Yaşar Aras
Muş
Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık
Bulanık: Eylem Suruca – Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir
Batman
Batman Merkez: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir
Bekirhan: Gülistan Sönük / Fırat Karabulut
Kozluk: Nazime Avcı / Ayhan Eren
Beşiri: Felek Özbek / Mustafa Öztürk
İkiköprü: Hatice Taş / Osman Karabulut
Gercüş: Zeynep Aslan / Abdulkerim Kaya
Bitlis
Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan – Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe
Hizan: Dilek Aslan / Erkan Çetin
Mutki: Belgin Korkmaz / İrfan Hülagü
Ahlat: Leyla Aslanargın
Hakkari
Hakkari Merkez : Seher Kadiroğlu Ataş / Cihan Kahraman
Esendere: Semra Aktan / Mustafa Işık
Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat
Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan
Ağrı
Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras – İhsan Yenigün
Patnos: Müşerref Geçer / Emrah Kılıç
Tutak: Selma Şahin / Baran Öztürk
Taşlıçay: Betül Yaşar / Mehmet Umut Doğruer
Eleşkirt: Derya Oğul / Rıfat Yerlikaya
Malatya
Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,
Ardahan
Göle: Nizamettin Öztürk /
Şırnak
Şırnak Merkez: Nurcan Altürk / Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Sabiha Akdağ / Cahit Özkan
Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç
Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu / Dursun Çakır
Sırtköyü: Asiye Arslan / Mehmet Ballicak
Balveren: Zahide Erk / Musa Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu
Silopi: Adalet Fidan – Sülayman Şavluk
İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim
Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre
Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman
Bingöl
Genç: Şefika Doğan / Sadullah Ürkün
Solhan: Ayşe kaya / M. Sıdık Çeliker
Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl
Iğdır
Iğdır Merkez: Eylem Çelik / Yaşar Akkuş
Tuzluca: Ayşe Aras / Kemal Savaş
Halfeli (Belde): Hasan Sefa
Erzurum
Erzurum Büyükşehir: Barış Kemaloğlu
Tekman: Müzahit Karakuş / Yanes Çelik
Hınıs: Nurcan Felekoğlu / Bedir Fırat
Karayazı: Melike Göksu / Burhanettin Şahin
Karaçoban: Remziye Sönmez / Halit Oğun
Urfa
Viranşehir: Servet Kılıç / Hıdır Oktay
Halfeti: Emel Çiftyürek / Abdurrahman Çiftçi
Siverek: Emine Çetiner / Turan Tüysüz
Birecik: Fatma Korkmaz / Hakan Arıcı
Adıyaman
Kömür: Zilan Erbay / Erkan Karataş
Pınarbaşı: Meral Çalışkan / Hüseyin Uzun
Siirt
Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek
Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş
Kurtalan: Esmer Baran / Baran Akgül
Kayabağlar (Belde): Netice Petek / Abdulkerim Polat
Baykan: Özden Yılmaz – Hekim Duva
Ziyaret: Hevin Kınay / Hüsnü Sevimli
Elazığ
Karakoçan: Serap Doğan Mutlu / Mahmut Ercan
Sarıcan: Mihriban Tağtekin / Bekir Polat
Erzincan
Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan