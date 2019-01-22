HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu

HDP yerel seçimlerde 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eşbaşkan adaylarını açıkladı.
Salı, 22 Ocak 2019 13:26

HDP, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 20 ilde daha adaylarının açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, aday listesi şöyle:

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı
Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu
Hazro: Gülistan Ekti / Ahmet Çevik
Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay
Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin
Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören
Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya
Hani: Cemal Satı
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

Van

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
Tuşba: Ayşe Minaz / Yılmaz Berki
Muradiye: Leyla Balkan / Yılmaz Şalan
Erciş: Yıldız Çetin / Mahmut Pala
Saray: Caziye Duman / Şahabettin Bilmez
Bahçesaray: Gülistan Önver / Garip Aykut
İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtha
Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç
Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Demir
Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar
Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk – Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran
Artuklu: Nurettin Turgay /
Dargeçit: Mevlüde Çelebi / Ahmet İnci
Mazıdağı: Nalan Özaydın / İbrahim Çoko
Midyat: Rezan Tasman / Osman Demirci

Kars

Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
Digor: Guljin Kaya / Mustafa Özyağcı
Kağızman: Çiğdem Özlü / Memet Alkan
Pazarcık: Münevver Subaşı / Ebubekir Erkmen
Sarıkamış: Zeynep Çelik / Yaşar Aras

Muş

Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık
Bulanık: Eylem Suruca – Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir

Batman

Batman Merkez: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir
Bekirhan: Gülistan Sönük / Fırat Karabulut
Kozluk: Nazime Avcı / Ayhan Eren
Beşiri: Felek Özbek / Mustafa Öztürk
İkiköprü: Hatice Taş / Osman Karabulut
Gercüş: Zeynep Aslan / Abdulkerim Kaya

Bitlis

Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan – Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe
Hizan: Dilek Aslan / Erkan Çetin
Mutki: Belgin Korkmaz / İrfan Hülagü
Ahlat: Leyla Aslanargın

Hakkari

Hakkari Merkez : Seher Kadiroğlu Ataş / Cihan Kahraman
Esendere: Semra Aktan / Mustafa Işık
Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat
Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan

Ağrı

Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras – İhsan Yenigün
Patnos: Müşerref Geçer / Emrah Kılıç
Tutak: Selma Şahin / Baran Öztürk
Taşlıçay: Betül Yaşar / Mehmet Umut Doğruer
Eleşkirt: Derya Oğul / Rıfat Yerlikaya

Malatya

Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,

Ardahan

Göle: Nizamettin Öztürk /

Şırnak

Şırnak Merkez: Nurcan Altürk / Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Sabiha Akdağ / Cahit Özkan

Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç

Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu / Dursun Çakır

Sırtköyü: Asiye Arslan / Mehmet Ballicak

Balveren: Zahide Erk / Musa Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu

Silopi: Adalet Fidan – Sülayman Şavluk

İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim

Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre

Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman

Bingöl

Genç: Şefika Doğan / Sadullah Ürkün

Solhan: Ayşe kaya / M. Sıdık Çeliker

Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl

Iğdır

Iğdır Merkez: Eylem Çelik / Yaşar Akkuş

Tuzluca: Ayşe Aras / Kemal Savaş

Halfeli (Belde): Hasan Sefa

Erzurum

Erzurum Büyükşehir: Barış Kemaloğlu

Tekman: Müzahit Karakuş / Yanes Çelik

Hınıs: Nurcan Felekoğlu / Bedir Fırat

Karayazı: Melike Göksu / Burhanettin Şahin

Karaçoban: Remziye Sönmez / Halit Oğun

Urfa

Viranşehir: Servet Kılıç / Hıdır Oktay

Halfeti: Emel Çiftyürek / Abdurrahman Çiftçi

Siverek: Emine Çetiner / Turan Tüysüz

Birecik: Fatma Korkmaz / Hakan Arıcı

Adıyaman 

Kömür: Zilan Erbay / Erkan Karataş

Pınarbaşı: Meral Çalışkan / Hüseyin Uzun

Siirt

Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek

Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş

Kurtalan: Esmer Baran / Baran Akgül

Kayabağlar (Belde): Netice Petek / Abdulkerim Polat

Baykan: Özden Yılmaz – Hekim Duva

Ziyaret: Hevin Kınay / Hüsnü Sevimli

Elazığ 

Karakoçan: Serap Doğan Mutlu / Mahmut Ercan

Sarıcan: Mihriban Tağtekin / Bekir Polat

Erzincan

Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan