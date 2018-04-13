HDP'nin cumhurbaşkanı adayı planı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu ana kadar sessiz bir görüntü veren HDP'nin yeni bir hamle için hazırlık yaptığı, adaylık için Demirtaş'ın isminin öne çıktığı belirtiliyor. Ancak Demirtaş'ın adaylığı olası bir ceza durumunda engellenebilir.

2019 için şu ana kadar sessiz kalan HDP'nin bu konuda daha hızlı adım atma kararı aldığı belirtiliyor. Adaylık ve ittifak konusunda henüz çok net açıklamalar yapmaktan kaçınan HDP'nin PM ve MYK toplantıları sonrası adayını erkenden ilan etme kararı aldığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, tutuklu olan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın adaylığının ilan edilmesi fikri ağırlık kazanırken, bu adımın önünde önemli bir engel bulunuyor. Demirtaş'ın adaylığının verilecek bir ceza ile kesilebileceği belirtilirken, parti kulislerinde adaylığın erken ilan edilmesi durumunda engellemeden kaçınılabileceği de belirtiliyor. İLGİLİ HABER Demirtaş'tan 'hendek' açıklaması: Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum