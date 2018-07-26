HDP'nin cezaevinde tutulan milletvekiline bir ay görüş yasağı

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutulan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güvene bir ay görüş yasağı verildi. HDP Hakkari Milletvekili Hüseyin Kaçmaz karara tepki gösterdi.

24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen, şu anda Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan Leyla Güven’e bir ay görüş yasağı verildi.

Güveni’in milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlık kazandığı için tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak tahliye başvurusu reddedilmişti.

HDP Hakkari Milletvekili Hüseyin Kaçmaz yasağa Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kaçmaz, şu mesajı paylaştı: “HDP Hakkari Milletvekilimiz ve DTK Eş Başkanımız Leyla Güven’in bir an önce cezaevinden çıkması beklenirken, 1 ay görüş yasağı verildi. Bu hukuksuz uygulamalarınıza bir an önce son verin.”

AFRİN AÇIKLAMALARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANMIŞTI

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanlığı görevini de yürüten Güven, Türkiye’nin Afrin operasyonuna tepki gösterdiği açıklamaları açıklamaları DTK’nin çalışmaları gerekçe gösterilerek, 22 Ocak’ta gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Güven’in tutukluluk haline yapılan itirazı üzerine tahliye kararı verilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı.