HDP'nin batıda aday çıkarma ihtimali en yüksek il belli oldu

İstanbul'da aday gösterip göstermeme tartışmalarının sürdüğü HDP’nin Aydın’da aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yerel seçim hazırlıklarında aday belirleme sürecine giren HDP doğudaki illerde göstereceği bazı isimleri netleştirirken batıda muhalefet partilerinin ilan edilen adaylarını da içeren il etüt raporlarına göre tutum alma kararı verdi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, batı illerinde HDP adayı çıkarılacak illerden birinin Aydın olma ihtimali çok yüksek. Bu eğilimde Afrin operasyonu sırasında Aydınlı bir askerin CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adını Afrin’e atılan bir top mermisinin üzerine yazmasının etkili olduğu konuşuluyor. Çerçioğlu da, adının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söylemiş, “Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla” demişti. Ancak bu il için de son karar yine yerelden gelecek etüt raporu görüldükten sonra verilecek.